В Минпросвещения рассказали о форме обучения в новом учебном году

Новый учебный год в школах России начнётся в традиционной форме. Об этом, со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова, сообщает РИА Новости.

Кравцов отметил, что для того, чтобы начать учебный год в привычном формате, власти намерены использовать весь наработанный опыт при проведении ЕГЭ в период пандемии.

Во время брифинга министр заявил, что все требования Роспотребнадзора в учебных заведениях будут соблюдены, чтобы обезопасить детей и учителей.