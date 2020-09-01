В ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали два человека

В результате ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Отметим, что некоторые СМИ называют попавший в аварию автобус рейсовым. В сообщении пресс-службы об этом не говорится. Более того, на фото можно увидеть табличку «заказной».

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в понедельник, 31 августа, примерно в 22:35, в Александро-Невском районе на 338-м километре автодороги Р-22 «Каспий». 18-летняя жительница Тамбовской области, ехавшая за рулём автомобиля ВАЗ-21140, столкнулась с автобусом «Мерседес Бенц» под управлением 43-летнего водителя.

Реклама

В аварии получили травмы оба водителя. Их госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.