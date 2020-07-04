В ДТП под Рязанью пострадал мотоциклист

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В результате ДТП под Рязанью лёгкие телесные повреждения получил мотоциклист. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась в субботу, 4 июля, в 13.10 на 282-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» в Рязанском районе. 23-летний мотоциклист на «Хонде» столкнулся с автомобилем «Шкода Октавия» под управлением 41-летнего водителя.

В результате ДТП мотоциклист получил ушиб ноги. Ему была оказана медицинская помощь.