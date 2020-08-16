В центре Рязани перевернулся автомобиль

Днём в воскресенье, 16 августа, в центре Рязани произошло серьёзное ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль. Информация об этом появилась в группе ДТП | Аварии | Рязань.

Авария случилась на улице Есенина. По словам очевидцев, на перекрёстке столкнулись «Лада Калина» и «Фольксваген Тигуан». После этого «Калина» перевернулась на крышу.

На месте происшествия работают медики, сотрудники МЧС и ГИБДД.