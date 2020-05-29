В центре Рязани ограничат движение из-за ремонта теплотрассы

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С 8 часов 1 июня в Рязани будет ограничено движение транспорта по Первомайскому проспекту. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На сайте мэрии сообщается, что движение будет ограничено до 16 июня из-за ремонта теплотрассы. В районе перекрёстке с улицей Сенной закроют по две полосы в направлении площади Ленина и площади Победы.

Из-за ограничений изменятся маршруты общественного транспорта.

В частности, троллейбус маршрута №2 из Дашково-Песочни после остановки Кальное будет следовать по Касимовскому шоссе, улицам Есенина, Ленина, Соборной, после чего по своему маршруту.

Троллейбусы маршрута №16, автобусы маршрутов №№15, 24 следуют до остановки «пл. Мичурина» по своему маршруту, далее по улицам Есенина, Ленина, Соборной, далее по своим маршрутам.

Автобусы №3 и №20 до площади Театральной будут ездить по привычному маршруту, затем по улице Ленина, Соборной и вновь по своему маршруту. Также на улицу Ленина будет поворачивать и автобус №16.

Через улицу Ленина, Соборную и далее по своему маршруту будут ездить и коммерческие автобусы №34.