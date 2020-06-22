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В администрации Рязани рассказали, какие меры принимают для улучшения водопроводной воды

7info
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Администрация Рязани ответила на комментарий о качестве водопроводной воды. Запись появилась под одним из постов на странице губернатора Рязанской области Николай Любимова.

В ответе сообщается, что водолазы обследовали дно Дятьковского затона, где находится водозабор.  Сейчас прорабатывается и осуществляется комплекс мер по очистке рыбозащитных решёток, водозаборного оголовка, самотёчных трубопроводов. В планах – очистить внутренние поверхности труб системы водозабора.

В мэрии Рязани также сообщили, что речная вода после очистки смешивается с артезианской в пропорции примерно 50 на 50 и соответствуем всем санитарным нормам и требованиям.

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