В администрации Рязани обсудили окончание учебного года и открытие детских садов

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Во вторник, 26 мая, заместитель главы администрации Надежда Штевнина провела совещание с руководителями управления образования и молодёжной политики. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Во время заседания, прошедшего в режиме видеоконференции, обсудили окончание учебного года, выдачу аттестатов школьникам, а также подготовку детских садов к приёму воспитанников.

Напомним, для учеников с 1 по 8 класс учебный год в Рязани завершился 21 мая, для остальных он зщакончится 29 мая. Продуктовые наборы ученики старших классов получат на этой неделе.

Руководитель городского управления образования Дмитрий Донсков рассказал, что для получения аттестата ученикам 9-х классов надо иметь положительные годовые оценки по всем предметам, а также зачёт по итоговому собеседованию. Для 11-классников вместо собеседования необходим зачёт по итоговому сочинению. Те, кто собирается поступать в вузы, будут сдавать ЕГЭ.

Онлайн-мероприятия, посвящённые Последнему звонку, пройдут 29 мая во всех общеобразовательных учреждениях города, начало в 11.00.

Всего в этом году в Рязани выпускаются 2437 учащихся 11 классов. Выпускной для них, вероятно, будет проведён в День города, 2 августа. Перенесут праздник из-за пандемии коронавируса.

В пресс-службе мэрии отметили, что сейчас также ведётся подготовка детских садов к возобновлению работы. В них сделают генеральные уборки и обработают прилегающие территории.