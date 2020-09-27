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Новости РязаниПроисшествия

Утонувший в аквапарке под Рязанью подросток не умел плавать

7info

Стали известны новые подробности гибели 13-летнего подростка в аквапарке под Рязанью. Напомним, ЧП случилось в «Окской жемчужине» в пятницу, 25 сентября. 

По данным ГТРК «Ока», ребёнок приехал в Рязань из города Узловая Тульской области вместе с товарищами и взрослыми сопровождающими. Школьники отмечали окончание всероссийских проверочных работ. 

Подросток, который не умел плавать, зашёл в бассейн с эффектом волн. Через некоторое время он начал тонуть. Мальчика из воды достал инструктор аквапарка, были проведены реанимационные мероприятия, но результата они не дали. 

«Первый тульский» сообщает, что ребёнок учился в 6-м классе школы №61 города Узловая. 

Глава администрации МО Узловский район Николай Терехов сообщил журналистам, что детей вывезли в Рязань не согласовав это с местной властью. Кроме того, взрослых в поездке было недостаточно для такого количества детей. 

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