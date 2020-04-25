Уроженка Рязани задержана за серию краж в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге по подозрению в серии краж дорогих смартфонов задержана 20-летняя уроженка Рязани. Об этом со ссылкой на пресс-службу УМВД сообщает 78.ru.
Безработную девушку задержали в четверг, 23 апреля, у дома №95 на Московском проспекте. По данным оперативников, она совершила не менее трёх краж.
В частности, 31 января на платформе станции метро «Сенная площадь-2» рязанка вытащила телефон из кармана куртки 19-летней петербурженки. Стоимость гаджета оценивается в 25 тысяч рублей. 28 февраля в магазине на Невском проспекте подозреваемая украла смартфон такой же стоимости у 18-летней девушки. А 16 апреля в гипермаркете на набережной Обводного канала похитила у 26-летней женщины смартфон за 60 тысяч рублей.
По решению суда рязанка помещена под стражу, расследование продолжается.
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