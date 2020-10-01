Умёр Почётный гражданин города Рязани Владимир Злобин

В среду, 30 сентября, скончался Почётный гражданин города Рязани Владимир Злобин. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Злобин в своё время был ректором Рязанского радиотехнического университета (РГРТУ). Ему было 72 года.

Владимир Злобин – один из основателей Рязанской радиоакадемии, вуз он возглавлял 25 лет.

Сообщается, что похороны пройдут в пятницу, 2 октября. Проститься с Владимиром Константиновичем можно будет с 14 часов у главного корпуса РГРТУ. Похоронят его на аллее памяти Скорбященского мемориального комплекса.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.