Свежая информация о коронавирусе в Рязанской области

По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, по состоянию на 16.00 в регионе зарегистрировано 4759 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В целом на 16.00 20 июня поступила информация о 12382 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. Медицинское наблюдение осуществляется в отношении 1939 человек.10443 гражданина обследованы и признаны здоровыми.
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