Стало известно, когда завершат ремонт дороги под Рязанью

Ремонт дороги на пятикилометровом участке между сёлами Шумашь и Дубровичи Рязанского района должен завершиться на следующей неделе. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».
Работы там проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Дорогу ремонтируют уже две недели. Из-за этого на выезде из Рязани образуются пробки.
Между тем, этот участок имеет большое значение для развития внутреннего туризма. Именно по нему можно попасть из Рязани в Ижевское, где находится музей К. Э. Циолковского.
Подрядчик ремонта – ООО «Долстрим». Сейчас на участке трудятся 13 рабочих, 3 катка, погрузчик и асфальтоукладчик. На половине участка уже уложен выравшивающий слой. После его укладки будет сделан основной слой, укреплены обочины. Также на дорогу нанесут разметку.
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