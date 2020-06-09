Синоптики рассказали о причине обильных дождей в Рязанской области

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Причиной интенсивных дождей в Рязани и области стал южный волновой циклон. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

Рязанская область оказалась в тёплом секторе циклона. Тёплая погода первой недели лета сопровождалась грозами и ливнями, а также сильным ветром. Например, в Сараевском районе скорость ветра порывами достигала 23 м/с.

В середине недели в районах за пару дней выпала декадная норма осадков, а в Сараевском, Ряжском, Рязанском даже больше. К концу недели температура воздуха подошла к значению климатической нормы, а затем и превысила её.

Агрометеорологи считают, что такая погода будет только способствовать росту урожая. Правда, выпавший в некоторых местах град принёс проблемы аграриям.