С понедельника в Рязани массово отключат горячую воду

С понедельника, 17 августа, из-за плановых профилактических работ на нескольких улицах Рязани в районе Горроще отключат горячую воду. Адреса отключения размещены на сайте городской администрации.

С 17 по 30 августа горячей воды не будет:

– в домах №№3 корпус 10 (госпиталь ВВиТ), 50 (д/сад №65), 38/40, 48А, 56 на улице Семашко;

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– в домах №№53 (поликлиника №6), 71 корпус 2 (д/сад №84), 158 (школа №5), 156, 156 корпус 1, 2, 29, 33, 40, 41 корпус 1, 2, 42, 44, 48, 50, 53, 59/1, 60/64, 63/29, 65, 69, 70/10, 71, 71 корпус 1 на улице Гагарина;

– в домах №№35 (психбольница), 27, 29, 33 на улице Баженова;

– в домах №№28 (детская поликлиника №5), 14, 1/14, 10/10, 11 корпус 1, 12, 13, 13 корпус 1, 15, 19/10, 19 корпус 1, 21, 23, 24, 25, 25 корпус 1, 27, 27 корпус 1, 28, 29 корпус 1, 30, 30 корпус 1, 31, 31 корпус 1, 32, 33/67, 5 на улице Полетаева;

– в домах №№15А (д/сад №12), 4А (д/сад №160), 12, 14, 15, 18, 18 корпус 1, 20, 20 корпус 1, 22, 22 корпус 1 на улице Островского;

– в домах №№8 (д/сад №30), 1 на улице Старая дубрава;

– в домах №№ 3 (д/сад №73), 4А, 9 на проезде Островского.

Также горячую воду на этот период отключат в школе №16 (улица Дзержинского, 78), в доме №2 на улице 1-я Линия, в домах №1 и №4 на улице 4-я Линия, в доме №2 на площади 50 лет Октября, в доме №19 на улице Спортивной, в доме №6 на Славянском проспекте, в доме №10 на улице Толстого.

Также без горячей воды придётся временно обходиться жильцам домов №№1/2, 2 корпус 1, 21, 27, 27А, 8, 8 корпус 1 на улице Братиславской; домов №№12/9, 17, 21, 23, 3, 32, 4, 9/8 на улице Гоголя; домов №13 и №13 корпус 1 на улице Пушкина; домов №49 и №51 на улице Стройкова, домов №№51/15, 68, 91 на улице Татарской и домов №№ 5, 6А, 7, 7А, 10, 16 на улице Чернышевского.

А в доме №50 на улице Кудрявцева горячей воды не будет с 17 по 21 августа.