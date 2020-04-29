Рязанским школьникам выдали более 28 тысяч продуктовых наборов

В Рязани школьникам, имеющим право на льготное питание, выдали более 28 тысяч продуктовых наборов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Наборы выдавались в учебных заведениях по графику. В них входят четыре вида круп, мясные и рыбные консервы, а также консервированная кукуруза, молоко, йогурт, растительное масло, чай, сгущёное молоко, сушки и соки.
Наборы уже выдавали три раза – в расчёте на 19 учебных дней.
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