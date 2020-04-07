Рязанский врач рассказал, как укрепить иммунитет в режиме самоизоляции

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Во вторник, 7 апреля, отмечается Всемирный день здоровья. Цель – напомнить людям о необходимости заботиться о своем здоровье. О том, как укрепить иммунитет в период сезонных заболеваний, рассказала врач отделения медицинской профилактики ГКБ №11 Ольга Орлова.

Повысить иммунитет помогут специальные иммуноукрепляющие средства, но принимать их можно только после консультации врача. Существуют и другие дополнительные способы его поддержания. Что укрепляет иммунитет человека, кроме иммуномодуляторов?

Правильное питание. Это очень важный фактор, который способствует улучшению защитных сил организма. Питание должно быть как минимум трехразовым. Пища – разнообразной, для того чтобы в организм поступало достаточное количество витаминов и микроэлементов. Положительное влияние на работу иммунной системы оказывает употребление говяжьей печени, меда, морепродуктов. Не забывайте про пользу пряностей, таких как имбирь, гвоздика, кориандр, корица, кардамон, хрен, лавровый лист.

Мультивитаминные комплексы помогут восполнить недостаток витаминов и минералов, но желательно их получать естественным путём. Например, витамин А содержится во всех красных и оранжевых фруктах и овощах. Витамином С богаты цитрусовые, шиповник, клюква, квашеная капуста. Источником витамина Е являются подсолнечное, оливковое или кукурузное масла. Витамины группы В содержатся в бобовых, крупах, яйцах, зелени и орехах. Наиболее необходимыми микроэлементами для иммунитета являются цинк и селен. Восполнить недостаток цинка можно употребляя рыбу, мясо, печень, орехи, фасоль и горошек. Источником селена являются рыба, морепродукты, чеснок. Пополнить организм минеральными веществами — железом, медью, магнием и цинком – можно употребляя субпродукты, орехи, бобовые и шоколад.

Никакие способы повышения иммунитета человека не принесут результата, если не бороться с вредными привычками. Как курение, так и употребление алкоголя очень негативно сказываются на состоянии иммунной системы.

Без полноценного и здорового сна невозможно хорошее самочувствие и поддержание высокого уровня иммунитета. Продолжительность сна — 7-8 часов в день, в зависимости от потребностей организма. От недосыпания может развиться «синдром хронической усталости», что становится причиной постоянной слабости, быстрой утомляемости, депрессий, плохого настроения. Такое состояние грозит резким снижением защитных функций организма.

Всем известно, что повышает иммунитет человека физическая активность. Движение особенно необходимо людям, которые имеют сидячую работу. Полезными будут пешие прогулки в быстром темпе. Замечательным средством для поддержания иммунной системы является йога.

Всем известный способ усиления иммунитета – закаливание. Самая простая форма – это контрастный душ. Но не следует сразу же обливаться ледяной водой, для начала достаточно чередования горячей и прохладной воды.

Стресс – главный враг иммунитета, который может спровоцировать возникновение сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, вызвать гипертонический криз. Совет может быть только один: научитесь спокойно относиться ко всему, что бы ни происходило. Это особенно важно сейчас, когда огромное количество негативной, тревожной информации льется с экранов телевизора и других средств массовой информации. Не паникуйте!

Занимайтесь любыми практиками, которые помогают снизить напряжение. Психологическая помощь, физическая активность, дыхательные практики, медитация, любые ритмичные, повторяющиеся действия (мытье рук несколько раз в день тоже подойдет).

Ищите поддержку. Сохраняйте связи с людьми. Если вы знаете, что кто-то из близких склонен паниковать, а вам сейчас и так нелегко, поищите кого-то более спокойного, кто будет готов выслушать вас (группы в социальных сетях могут быть более поддерживающими, чем разговор с тревожным родственником).

Занимайтесь тем, что вас увлекает. Это может быть работа или хобби, просмотр фильма, музыка, компьютерная игра, приготовление еды, что угодно, что вовлекает вас и удерживает внимание. Что бы ни случилось, не забывайте мудрую фразу с кольца царя Соломона: «Все проходит, пройдет и это».

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