Рязанский наркодиспансер возобновил выдачу справок

Отделение по выдаче медицинских справок и организации прохождения медицинских комиссий Рязанского наркодиспансера возобновило свою работу. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.
В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции приём граждан осуществляется только по предварительной записи.
На входе в отделение организован санитарный пропускник, в котором гражданам измеряют температуру тела бесконтактным термометром, производят обработку рук, выдают, при необходимости, маску, перчатки, бахилы.
Прием и маршрутизация граждан организованы таким образом, что пути их перемещения не пересекаются. При этом в каждом холле отделения находится один человек, всего в здании – не более 3-х человек помимо сотрудников.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram