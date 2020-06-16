Рязанский губернатор рассказал о медицинских работниках самой трогательной специализации

– Друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о медицинских работниках самой трогательной специализации, – написал губернатор.

В Рязанской области работают 310 врачей акушеров-гинекологов и 455 акушерок. Каждый день они помогают малышам появляться на свет.

В службе родовспоможения региона функционируют 23 женские консультации, 8 акушерских стационаров в районах области, 2 родильных дома в областном центре и перинатальный центр.

В 2019 году в области родилось 9397 детей, из них 114 двоен и 2 тройни. За 5 месяцев этого года уже родилось 3586 детей, из них 47 двоен и 1 тройня.

Благодарю за чуткость и заботу о ваших пациентах! #СпасибоВрачам