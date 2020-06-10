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Рязанский фотохудожник подарил БСМП свои работы

Валерия Мединская
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Рязанский фотохудожник Александр Александрович Сорокин подарил больнице скорой медицинской помощи авторские фотографии. Релиз появился на сайте регионального минздрава.

Клиника получила 30 авторских снимков – это кадры из жизни, цветы и пейзажи с изображением рязанской земли. Картины разместят в приемном отделении больницы и фойе, чтобы врачи и пациенты могли любоваться произведениями искусства.

В релизе отмечается, что сегодня практически весь медицинский персонал Больницы скорой медицинской помощи задействован в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сотрудники клиники благодарны рязанцам за любую помощь – не только материальную, но и моральную, и психологическую. Ни для кого не секрет, что искусство помогает найти ответы на жизненные вопросы или поднять настроение. Оно в каком-то смысле тоже способно «лечить».

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