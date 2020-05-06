Рязанские врачи спасли впавшего в кому ребёнка

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Врачи спасли ребенка, который впал в кому после падения с самоката. Об этом сообщили в Минздраве Рязанской области.

Травма, которую получил мальчик, сделала этот клинический случай сложным и неординарным. Ребенок упал на улице, во время катания на самокате. Обычное происшествие во время прогулки обернулось серьёзными последствиями: ребенок потерял сознание и впал в кому.

– Потеря сознания и подозрение на гематому являются показаниями к проведению компьютерной томографии. Ее результаты показали, что у ребенка гематома а также элементы дислокации головного мозга. Это означает, что мозг сместился относительно центра, и это очень серьезное осложнение. Оно грозит нарушением деятельности жизненно важных органов, прежде всего сердечно-сосудистой системы, дыхательного центра, –  прокомментировала клинический случай главный врач ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой Инна Лебедева.

Детские врачи провели операцию по удалению гематомы. Далее потребовалась терапия для устранения отека мозга и стабилизации состояния. Кроме того, уже в реанимации врачи начали курс восстановительной терапии. Это было необходимо для того, чтобы последствия травмы не сказались на последующей жизни ребенка. В послеоперационном периоде он получал физиотерапию, магнитотерапию, лечебную физкультуру, массаж. Мальчик учился заново садиться, вставать и ходить. Для этого использовали специальное устройство: вертикализатор.

– На фоне лечения ребенок полностью восстановился. Мальчик ушел от нас на своих ногах, у него не нарушены функции мозга, он продолжит обучение в школе. В наших пациентов мы вкладываем все силы, профессионализм и знания, для того, чтобы помочь им. Но каждый раз, когда мы видим, когда маленькие пациенты, жизнь которых была под угрозой, выписываются и уходят от нас бодрыми и веселыми, нам кажется, что мы помогли свершиться чуду, –  подытожила Инна Лебедева

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