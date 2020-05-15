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Рязанские врачи рассказали, как правильно надевать защитные костюмы

Валерия Мединская
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Врачи Рязанской БСМП провели небольшой «мастер-класс» для журналистов и рассказали, как правильно надевать и снимать защитную экипировку. Информация об этом появилась на странице медучреждения в Facebook.

В помещении, где осуществляется подготовка к выходу в «красную зону», медработникам обязательно помогают сотрудники, контролирующие соблюдение правил экипировки и помогающие медикам в этом.

На первом этапе медработники переодеваются в чистые хирургические костюмы и сменную обувь. Затем надевают маску, медицинскую шапочку и пару перчаток. Следующий этап – скафандр. Петли на манжетах крепятся на большие пальцы, чтобы костюм сидел «как влитой». На ноги – высокие бахилы, на лицо – респиратор и очки. Важный момент: крепления очков таково, что они должны быть скрыты под капюшоном комбинезона, ведь на стадии выхода это позволит правильно их снять, избежав заражения. В завершении надевается вторая пара перчаток.

После выхода из «красной зоны» медицинский персонал снимает все средства защиты строго в обратном порядке – верхние перчатки, бахилы, капюшон, защитный комбинезон, очки, маска, медицинская шапочка и нижние перчатки. Все предметы складываются в соответствующие баки, после каждого этапа – обязательная дезинфекция рук.

После смены одноразовая одежда утилизируется (в клинике ее сжигают), многоразовая – проходит несколько уровней обработки. Каждый день в клинике используется до 300 защитных комплектов. Это позволяет максимально обезопасить медперсонал, работающий в «красной зоне».

Фото: пресс-служба БСМП

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