Рязанские следователи просят помочь в поисках пропавшего мужчины

Шиловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области проводится проверка по факту безвестного исчезновения жителя р.п. Шилово Сидорова Дениса Дмитриевича, 22.12.1979 года рождения.

В ходе проверки установлено, что 29 апреля 2020 года Сидоров вышел из дома в р.п. Шилово и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы русые с проседью, на висках залысины, глаза серые.

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Был одет: красная куртка, серая футболка, светло-синие спортивные штаны, темно-синие кроссовки.

Лицам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении Сидорова Д.Д., просьба обращаться по телефонам: 8-(920)-992-90-14, 8-(49136)-2-28-88 (Шиловский МСО СУ СК России по Рязанской области), в дежурную часть МОМВД России «Шиловский» по телефону: 8-(49136)-2-13-45 или 02 (112).