Рязанские хлебозаводы будут освящать пасхальные куличи прямо на производстве

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Рязанские хлебозаводы и пекарни приступили к выпечке пасхальных куличей – традиционного хлебного угощенья Светлого Христова Воскресения – Пасхи. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза Рязанской области.

В этом году из-за ограничения посещения храмов в связи с эпидемиологической ситуацией многие хлебозаводы проведут освящение куличей прямо на производстве, пригласив священнослужителей. Так планируют освятить куличи, например, пекарня ООО «Элита-Хлеб-Сервис» (торговая марка «Томин хлеб»), ООО «Альфа» (г. Скопин). А ООО «Касимовхлеб» помимо того, что организует освящение куличей, при изготовлении использует святую воду. Информация об освящении кулича будет указана на упаковке.

Как и ранее, пекари предлагают многообразие куличей из различного теста – дрожжевого, бездрожжевого, творожного, сдобного и менее сдобного, с изюмом или с цукатами. Вес – от небольших куличиков 100 граммов до 0,8 кг сдобы. Упаковка от простого полиэтилена с этикеткой до поздравительных картонных коробок и термостабильной бумажной гофрированной упаковки с пасхальной символикой. Срок годности выпечки – от 5 до 15 суток с момента изготовления (указан на этикетке).

В числе новшеств 2020 года, стоит отметить, что МП «Хлебозавод №3 города Рязани» начал выпускать куличи под торговой маркой «Рязанский пекарь». А ООО «Элита-Хлеб-Сервис» представило покупателям новинку – кексы «Светлой Пасхи», с использованием в рецептуре и украшении шоколадного верха маршмэллоу (кондитерское украшение, напоминающее пастилу или суфле).







КП по куличам 2013