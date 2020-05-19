Рязанская пенсионерка устроила алкомаркет в своей квартире

В Рязани сотрудники полиции уличили жительницу улицы Черновицкой в неоднократной продаже алкоголя. Подпольный магазин пенсионерка устроила прямо у себя в квартире. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Ранее 63-летнюю женщину уже привлекали к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя. Тогда она была наказана по по ч.1 ст.14.17.1 КоАП РФ.
Наказание «предпринимательницу» не остановила. Она вновь развернула торговлю спиртным у себя в квартире. Теперь на женщину завели уже уголовное дело по ст.171.4 УК РФ. Ей может грозить штраф до 80 тысяч рублей.
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