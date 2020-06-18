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Рязанская область перешла на второй этап снятия ограничений из-за коронавируса

7info
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение, смягчающее ограничения из-за коронавируса. Его текст опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости». 

Фактически регион вышел на второй этап снятия ограничения. Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования, 18 июня.

В Рязани и области будут открыты непродовольственные магазины, площадью до 800 квадратных метров. Также снижены требования к числу покупателей в залах – теперь 1 человек на 4 кв метра. Но магазины всё так же должны иметь выход на улицу. 

Открываются летние веранды в кафе и ресторанах.  Начинают работать спортивные объекты.

Полный текст распоряжения можно найти здесь

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