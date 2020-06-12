Рязанская НПК участвует во всероссийских акциях в честь Дня России

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Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», активно участвует в праздновании Дня России.

В рамках реализации всероссийской программы праздничных мероприятий работники завода получили ленточки в виде триколора, в окнах административного здания выставлены флаги России, кроме того работникам предприятия переданы флаги России для размещения в окнах, на балконах своих квартир и домов, а также в личных автомобилях.

И самое главное, на самой высокой точке установки низкотемпературной изомеризации – на колонне К4 высотой 92 метра водружен флаг Российской Федерации – официальный символ нашей могучей, многонациональной и любимой страны.