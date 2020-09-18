Рязанец угрожал убить конкурента молотком

В Советском районе Рязани сотрудники полиции предотвратили тяжкое преступление. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию поступил звонок от 24-летнего рязанца, который сообщил, что конкурент угрожает покалечить его. Правоохранители выяснили, что в Рязани работают и конкурируют между собой две фирмы по прокату велосипедов и мопедов. Когда сотрудник одной из них проезжал по городу на мопеде, его заметил 50-летний работник другой организации. Мужчина взял в руки молоток и пригрозил, что убьёт молодого человека. Последний вызвал на место полицию

Участковые быстро пресекли конфликт. На дебошира завели уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ. Ему может грозить до 2 лет лишения свободы.