Рязанец сообщил о неадекватном мужчине, стреляющем из пистолета в прохожих

В социальной сети ВКонтакте появилось сообщение о неадекватном мужчине, который стреляет в случайных прохожих в Кальном. Информация размещена в группе Рязань.

По словам автора поста, у невысокого лысого мужчины при себе пневматический пистолет. Из него он стреляет в людей. Этого человека заметили в районе улицы Кальная около школы №73 и магазина «Пятёрочка».

– Будьте внимательны и осторожны! Если кто-то владеет какой то иной по нему отпишите в личку, буду очень признателен! – написал рязанец.

В качестве доказательств он предоставил фото ноги, на котором видно след от попадания после выстрела из пневматического пистолета.

Фото: Дима Иванов