Рязанцы заполнили улицу Почтовую в первый день второго этапа снятия ограничений

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В четверг, 18 июня, в Рязанской области стартовал второй этап снятия ограничений из-за коронавируса. Распоряжение об этом подписал губернатор Николай Любимов.

Документ отменяет некоторые ограничения, кроме того, разрешает работу кафе, имеющих летние площадки. Несколько таких заведений находятся на улице Почтовой в центре города. Жители Рязани сразу же воспользовались открытием кафе и заняли практически все столики.

Отметим также, что народу на улице Почтовой вечером 18 июня было очень много. Говорить о соблюдении социальной дистанции в таких условиях не приходится.