Рязанцев призвали хранить единство в борьбе с духовным врагом

В среду, 2 сентября, в Успенском соборе Рязани митрополит Рязанский и Михайловский Марк возглавил Божественную литургию. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.

«Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то; и если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот». На эти слова из Евангельского чтения, звучавшего за богослужением, обратил внимание верующих в наставлении по окончании литургии клирик кафедрального собора иерей Анатолий Кленяев.

Он указал на пример древних городов, имевших мощные укрепления для обороны от набегов врагов. Никакие, даже самые мощные стены, не могли защитить жителей, если они разделялись между собой, спорили и оставляли заботы о безопасности, или если в городе появлялись предатели, готовые открыть городские ворота нападавшим.

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«Каждый из нас обладает своей крепостью, укрепленным бастионом, где есть все необходимое, чтобы противостоять нашим духовным врагам, врагам нашего спасения», – пояснил батюшка, развивая аналогию с приведенными примерами. Отец Анатолий напомнил, что Господь снабдил людей всем необходимым духовным оружием, но зачастую бывает так, что они сами добровольно открывают парадные двери и впускают врага своего спасения, диавола. Как это происходит? Через собеседование с греховными мыслями, увлечение соблазнами, потерю единства и силы. Именно через это, как сказал отец Анатолий, слабеет и рушится духовная оборона, так что диавол получает власть в душе человека. В такие минуты человеком может овладевать уныние и тоска, чувство, что нет сил противостоять главенству греха.

«Но стоит нам признать свое бессилие, взмолиться милосердному Отцу, от всего сердца возопить в сердечной молитве ко Христу и Его Пречистой Матери, как помощь тут же будет послана нам, и мы почувствуем в себе силы, почувствуем, что враг не так уж и силен», – сказал батюшка и призвал хранить единство в борьбе с духовным врагом.