Рязанца оштрафовали за попытку продать шпионскую камеру

Рязанцу, обвиняемому в незаконном обороте специального технического средства, назначен судебный штраф. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Собранные Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для удовлетворения ходатайства следователя о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении 24-летнего рязанца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (незаконные приобретение и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

Следствием и судом установлено, что в июле 2019 года обвиняемый, находясь в Москве, с целью дальнейшей перепродажи незаконно приобрел у неустановленного лица специальное техническое средство, предназначенное для негласного получения и регистрации видеоинформации. Незаконные действия молодого человека по продаже специального технического средства, неразрешенного к свободному обращению на территории Российской Федерации, пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе расследования обвиняемый признал свою вину и активно способствовал расследованию преступления, в связи с чем следствие ходатайствовало перед судом о применении к нему меры уголовно-правового воздействия в виде судебного штрафа.

Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено. На основании ст. 25.1 УПК РФ уголовное преследование в отношении обвиняемого прекращено и с учетом тяжести преступления ему назначен судебный штраф.