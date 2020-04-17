Рязанца будут судить за отправку порно несовершеннолетним мальчикам

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Михайловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По версии следствия, в период с 2018 по 2019 год молодой человек, используя сеть Интернет, направлял ранее ему незнакомым мальчикам, не достигшим 16-летнего возраста, текстовые сообщения с сексуальной тематикой и фотографии порнографического содержания. Преступление в отношении 11 детей было пресечено сотрудниками полиции.    

В ходе следствия обвиняемый вину признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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