В Рязани скончался старейший тренер по спортивному ориентированию

– Все мы помним его как ответственного, квалифицированного тренера, искренне болеющего за своё дело, – говорится в некрологе. – Он переживал не только за результаты, но и за своих воспитанников, стараясь воспитать их порядочными, честными людьми. Работая в спортивных лагерях, он всячески старался привить любовь к спортивному ориентированию и обучить его основам всех, кто желал этого.

Владимир Михайлович был замечательным человеком, всегда готовым помочь, его искренне уважали и очень любили спортсмены и коллеги! Светлая память!