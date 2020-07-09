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В Рязанской области отремонтировали дорогу к посёлку Варские и деревне Красный Восход. Ремонт удалось сделать в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Протяжённость дороги к населённым пунктам превышает 5 км. Ремонт на объекте начался в конце осени 2019 года. Завершился он в установленные сроки.

В рамках ремонта рабочие сняли старое покрытие, выровняли дорогу и уложили новое покрытие. Также они нанесли разметку, установили дорожные знаки и барьеры по обочинам. Стоимость работ достигла 40 млн руб.

Подрядчик, выполнявший ремонт дороги, обязан следить за её состоянием в течение нескольких лет, а также при необходимости ремонтировать её. В этом году ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был проведён ещё на 4 дорожных объектах Рязанского района, уточняет сайт правительства Рязанской области.