В Рязанской области из-за коронавируса изменится работа ресторанов и кафе

Губернатор Рязанской области Николай Любимов вновь обратился к рязанцам из-за коронавируса. В своём обращении глава региона отметил, что количество случаев заболевания COVID-19 регионе увеличивается, а, значит, в области необходимо вернуться к ряду «коронавирусных» ограничений.

Так, в Рязанской области временно приостанавливается деятельность баров, ресторанов и кафе с 23.00 до 9.00. Исключение составляют заведение общепита, которые работают на вынос.

При этом губернатор отметил: запрет на массовые мероприятия сохраняется. В частности речь идёт о ночных клубах и дискотеках.