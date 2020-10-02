В рязанских больницах находятся более 200 пациентов с коронавирусом

Региональная опергруппа обновила информацию о распространении коронавирусной инфекции в Рязанской области. По данным на 18.00 2 октября, в рязанских больницах с диагнозом COVID-19 находится 221 человек.

50 госпитализированных с коронавирусом рязанцев находятся в удовлетворительном состоянии. Состояние 155 человек оценивается как средней тяжести. 16 рязанцев — в тяжёлом состоянии. Из них 11 человек подключены к ИВЛ.

Отметим, что с начала пандемии общее число заболевших составило 8270 человек. 49 тестов находятся на подтверждении в Минздраве региона.