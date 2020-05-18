В Рязани за ТЦ «Круиз» открылась круглосуточная аптека

В Рязани за торговым центром «Круиз» открылась круглосуточная аптека сети «Самая скорая помощь».
В аптеке представлен большой ассортимент медицинских товаров. Это лекарства и препараты, предметы личной гигиены и косметика. В новой аптеке также можно приобрести защитные маски, санитайзеры и антисептики, что особенно актуально в период распространения коронавируса.
Любители экосметики смогут найти в аптеке товары по душе. Например, в ней можно приобрести продукцию фирмы «Спивак» и других натуральных брендов. Огромный выбор витаминных комплексов отечественного и зарубежного производства порадует тех, кто стремится следить за своим здоровьем и оставаться в тонусе.
Ещё одним преимуществом новой аптеки, которая открылась по адресу Окский проезд, дом 4, корп. 1, является возможность заказа медикаментов. Также в ней действует пункт выдачи заказов сервиса Apteka.ru.
Аптека за ТЦ «Круиз» стало первым в Рязани представительством сети «Самая скорая помощь». Скоро аптеки этого бренда появятся на улицах Татарская и Васильевская.
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