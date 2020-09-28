В Рязани продолжают благоустраивать улицы

В пятницу и в выходные дни в Рязани продолжили благоустраивать улицы. Так, специалисты вывезли 475 кубометров смета и грунтовых наносов с улиц Западной, Есенина, Тимуровцев и Советской Армии. Также в Рязани собрали более 72 кубометров мусора и удалено более 900 рекламных объявлений, сообщает пресс-служба администрации.

В городе продолжился ремонт дорог. Дорожные ямы заделали на улицах Зубковой, Колхозной, Маяковского, Новой, Электрозаводской, Лермонтова, Есенина, Нахимова. В Светлом проезде исправили профиль гранулятом, на улице Грибоедова установили бордюры.

В мэрии сообщают, что за выходные в Рязани на нескольких улицах спилили деревья. Также в городе продолжается окос травы.





