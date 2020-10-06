В Рязани на трёх улицах отключат холодную воду

В среду, 7 октября, в домах на трёх рязанских улицах не будет холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Причина отключений — аварийно-восстановительные работы. С 9.00 до 17.00 воды не будет в домах №32, 34, 37, 38-40, 41, 44, 46 по улице Ленина. Отключат воду и в здании школы №7.

Кроме того, в администрации рассказали, что в 9.30 воду отключат в домах №48 и 48а по улице Семашко, а также в домах с 1 по 19 и с 4 по 20 по улице Светлой. Холодное водоснабжение на этих улицах также восстановят к 17.00.