В Рязань приехала Елена Малышева

Съёмочная группа программ»Здоровье» и «Жить здорово» вместе с ведущей Еленой Малышевой приехали в Рязань. Об этом Малышева рассказала в своём Instagram.

Телеведущая и её команда прибыли в город 6 октября на фирменном двухэтажном поезде. За несколько часов Елена Малышева уже успела побывать в Рязанском Кремле и у памятника «Грибы с глазами».

В своих историях теледоктор рассказала, что побывала у памятника Ивану Петровичу Павлову. А затем посетила музей-усадьбу академика. Своим подписчикам доктор рассказала об исследовании условного и безусловного рефлексов, которое проводил известный учёный.