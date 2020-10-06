В мэрии объяснили рязанцам правила акции со скидкой на проезд

В мэрии Рязани объяснили жителям города, как работает акция со скидкой на проезд по карте МИР.

Ранее стало известно, что в общественном транспорте Рязани до конца года будет действовать скидка на проезд. Воспользоваться ей могут рязанцы, которые оплачивают дорогу бесконтактными картами МИР. Скидка составляет 4 рубля. Однако в соцсетях появилось фото, где на билете указана стоимость 23 рубля. Однако рязанка утверждала: оплату она произвела с помощью карты МИР.

В чеке указана полная стоимость поездки, – отметили в администрации города. – 19 рублей списывается с карты клиента, 4 рубля перевозчику доплачивает МИР.