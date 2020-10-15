В больницах Рязани увеличилось число пациентов с коронавирусом

Региональная опергруппа рассказала о состоянии рязанцев, заразившихся коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 18.00 14 октября в больницах Рязанской области находились 305 пациентов, которым поставили диагноз COVID-19. Среди них есть и дети – 8 человек.

Состояние 78 пациентов медики оценивают как удовлетворительное. Состояние средней степени тяжести зарегистрировано у 199 пациентов. 28 человек с коронавирусом – «тяжёлые» больные. Из них 12 подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных рязанцев болезнь протекает в лёгкой форме. Они находятся на карантине дома.