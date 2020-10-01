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Новости РязаниОбщество

Старший оператор АО «РНПК» получил награду правительства Рязанской области

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В четверг, 1 октября в здании правительства Рязанской области заслуженным аграриям, работникам промышленных предприятий, учреждений культуры и медицины были вручены государственные награды Российской Федерации и награды Рязанской области. Открывая торжественное мероприятие, Губернатор Рязанской области Николай Любимов подчеркнул, что награды заслуженным рязанцам вручаются впервые с момента введения ограничительных мер.

Среди 29 человек, отмеченных за особые заслуги – сотрудник Рязанской НПК, старший оператор установки ЛГ-35/8-300Б цеха №3 Сергей Игнатов. Распоряжением Губернатора Рязанской области Сергею Александровичу присвоено звание «Почетный работник науки и промышленности Рязанской области». 

Сергей Игнатов выпускник радиотехнического института. Получив специальность конструктор электронно-вычислительной аппаратуры, жизнь связал с нефтепереработкой. На нефтезавод пришел в 1997 году и за короткое время стал старшим оператором установки 35/8, которую по праву считает родной.

Есть, чем гордится! Многие мои ученики стали руководителями на нашем заводе. Это — главный механик, заместители начальников цехов, начальники установок, старшие мастера и операторы. Много «золотых голов» АО «РНПК, — выходцы из нашей бригады, — говорит Сергей Игнатов.

В свои 59 лет наш герой активно занимается спортом и продолжает делиться бесценным профессиональным опытом с младшими коллегами, вкладываясь тем самым в развитие кадрового потенциала Рязанской области.

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