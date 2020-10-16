Рязанская мэрия рассказала о самых заражённых районах города

Администрация Рязани опубликовала обновлённую статистику заболеваемости коронавирусом в городе.

По состоянию на 15 октября, в Рязани зарегистрировано 4840 человек в подтверждённым и условно подтверждённым COVID-19.

На территории Московского района проживают 1565 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. На территории Октябрьского района — 1347 человек. В Железнодорожном районе количество инфицированных достигло отметки в 1184 человека.

По-прежнему, меньше всего заболевших коронавирусом в Советском районе. С начала пандемии там зафиксировали 744 случая заражения, уточнили в пресс-службе мэрии.