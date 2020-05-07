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О самом главном. Обзор новостей за 7 мая

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В Рязани «девяносто девятая» попала в серьезное ДТП

Новости Рязани
В пятницу, 1 мая в Рязани произошло ДТП, в результате которого был серьёзно повреждён автомобиль ВАЗ – 21099. Происшествие произошло в районе Горрощи, в месте...
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Елена Сорокина провела рабочее совещание с руководителями структурных подразделений

Администрация
Глава администрации Рязани Елена Сорокина провела рабочее совещание с руководителями структурных подразделений. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.  Одним из...
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В Рязанской области продолжается посевная

Новости Рязани
В Рязанской области продолжается весенняя полевая кампания. Как сообщает Минсельхоз региона, в целом по состоянию на 7 мая работы в регионе проведены...
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Представляем вам обзор новостей Рязани и Рязанской области за 7 мая.

В Рязанской области на проверке находятся ещё 86 положительных тестов на COVID-19.

Рязанская область закупила дополнительные аппараты ИВЛ.

В Рязани на свалке оказались копии личных документов клиентов страховой компании.

В Рязанской области не будут завершать учебный год досрочно.

В честь 75-летия Победы в Рязани откроется парк с военной техникой.

В Рязани подготовили мини-концерты для ветеранов.

В Рязанской области провели антитеррористические учения.

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Представляем вам обзор новостей Рязани и Рязанской области за 7 мая. https://youtu.be/oMzXUViW5bY В...
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Появилось видео о родных врача, которая борется в Рязани с коронавирусом

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На сайте www.жить.рф вышел сюжет о семье врача-пульмонолога ОКБ им. Н.А. Семашко Кристины Тяпкиной. Об этом сообщается в группе больницы имени Семашко...
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Увеличилось число жителей Рязани с коронавирусом

Новости Рязани
Пресс-служба администрации Рязани сообщила новые данные о заболевших коронавирусом. На 13 часов 7 мая в городе диагноз COVID-19 был поставлен 795 гражданам.
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Любимов высказался о снятии ограничений в Рязанской области

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По словам главы региона, говорить о конкретных сроках пока ещё рано, но органы власти должны быть готовы к любому развитию событий.
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Названо число рязанцев, умерших от коронавируса

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В Рязанской области от коронавируса умерли пять человек. Об этом во время заседания оперативного штаба сообщил вице-губернатор Игорь Греков.
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