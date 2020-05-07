О самом главном. Обзор новостей за 7 мая

Представляем вам обзор новостей Рязани и Рязанской области за 7 мая.
В Рязанской области на проверке находятся ещё 86 положительных тестов на COVID-19.
Рязанская область закупила дополнительные аппараты ИВЛ.
В Рязани на свалке оказались копии личных документов клиентов страховой компании.
В Рязанской области не будут завершать учебный год досрочно.
В честь 75-летия Победы в Рязани откроется парк с военной техникой.
В Рязани подготовили мини-концерты для ветеранов.
В Рязанской области провели антитеррористические учения.
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