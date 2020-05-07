В честь 75-летия Победы в Рязани откроется парк с военной техникой

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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Рязани откроется парк с военной техникой. 9 мая в сквере около памятника советско-польскому братству по оружию рязанцы смогут увидеть технику, переданную Минобороны РФ.

В парке разместят 12 единиц боевой техники: танки Т-72 и Т-64, БМП-1, БРДМ-2 с противоракетным комплексом «Конкурс», РСЗО «Град» на базе ЗиЛ-131 и «Урала», зенитная установка ЗУ 23-2 , самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация», миномет и гаубица М30. Рязанцы с балконов и из окон смогут увидеть, как технику повезут к месту установки.

Как рассказал Николай Любимов в интервью ТАСС, даже в сложившихся обстоятельствах ограничений день годовщины Великой Победы будет ярким и трогательным.

– 9 мая, начиная с 9:00, под музыку маршей и песен военных лет двумя колоннами техника пройдет по улицам областного центра. В целях безопасности тяжелая техника будет установлена на тралы, легкая – на «Камазы», – добавил губернатор.

Фото из Википедии