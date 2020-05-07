В Рязанской области провели антитеррористические учения

В Рязанской области состоялись антитеррористические учения. Участие в них приняли оперативные группы Скопинского, Рыбновского и Ряжского районов, а также подразделения антитеррора воинских частей Рязанского гарнизона.
Учения проводились с целью обеспечения безопасности мероприятий в период подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Дня России.
В результате указанных мероприятий отработано взаимодействие руководителей районных опергрупп с командованием воинских частей по организации первоочередных мер при отражении террористических атак на объекты ВС РФ.
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