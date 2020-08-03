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Новости Рязани сегодня: 3 августа

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7info представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, новостей Рязани и области за 3 августа.

В Рязанской области выявлено 30 новых случаев коронавируса.

Рязанские медики спасли девочку, выпавшую из окна седьмого этажа. Врачи Рязанской ОДКБ провели инфузионную, кровеостанавливающую терапию, обезболивание. За неделю состояние малышки стабилизировалось. Сейчас она вместе с мамой находится в обычной палате.

Полуторагодовалая девочка облокотилась на москитную сетку и вместе с ней выпала из окна. Ситуацию спасло то, что девочка упала на козырёк подъезда и только потом на землю.

В ООО «Разбердеевское» Спасского района погиб рабочий. На 20-летнего парня обрушился бункер зерносушильного комплекса ЗАВ-30 с 40 тоннами зерна. Погибший – житель посёлка Павловка. Его труп смогли достать только после того, как бункер демонтировали. 

По факту ЧП проводится проверка. по её итогам будет принято процессуальное решение. 

Футболистки «Рязани-ВДВ» начали новый сезон с победы. В гостях «десантницы» переиграли «Чертаново» – 1:0. Единственный мяч в ворота соперниц на 88-й минуте встречи забила Ася Туриева. 

Во вторник, 4 августа, в Рязанской области ожидается туман.

Температура днём – от +7 до +12°С. Днём воздух прогреется до +26°С.

В Рязани продолжаются плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения. В связи с этим проводятся плановые отключения горячей воды. С 4 августа по 17 августа без горячей воды останутся жители домов, расположенных по следующим адресам.

После продажи имущества работникам Автоколонны №1310 выплатили часть долга.

 В результате полностью погашена задолженность перед 140 работниками предприятия за ноябрь 2019 года.
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