Жители нескольких улиц Рязани останутся без горячей воды

В Рязани продолжаются плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения. В связи с этим проводятся плановые отключения горячей воды.

С 4 августа по 17 августа без горячей воды останутся жители домов, расположенных по следующим адресам:

– ул. Качевская, д. 34 корп. 1, д. 15/1, д. 15/2, д. 18а, д. 34 корп. 3, д. 34 корп. 5, д. 36, д. 36 корп. 1;

– ул. Поселковая, д. 7а, д. 6а;

– ул. 1-я Прудная, д. 21, д. 24;

– ул. Дружная, д. 13а, д. 16 корп. 1;

– ул. Предзаводская, д. 3/12, д. 8, д. 9;

– ул. Новоселковская, д. 13;

– ул. Соколовская, д. 2а, д. 2б, д. 6 корп. 1.

Горячей воды также не будет в школах №38 и 49, детских садах №105, 122, 152, а также в ООО Зельгрос Иммобилен.