В Рязани спасли девочку, упавшую с седьмого этажа

Рязанские врачи спасли девочку, выпавшую из окна седьмого этажа. Инцидент произошёл 26 июля. Полуторагодовалая девочка облокотилась ан москитную сетку и вместе с ней выпала из окна. Ситуацию спасло то, что девочка упала на козырёк подъезда и только потом на землю. Врачи констатировали множественные ушибы и переломы.

Как сообщает минздрав региона, сейчас жизни малышки уже ничего не угрожает. Врачи Рязанской ОДКБ провели инфузионную, кровеостанавливающую терапию, обезболивание. За неделю состояние малышки стабилизировалось. Сейчас она вместе с мамой находится в обычной палате.

Счастливый случай и профессионализм рязанских медиков помогли избежать трагедии. Однако рязанцем ещё раз стоит напомнить о необходимости установить специальные приспособления на окна и следить за детьми.