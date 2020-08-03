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Новости РязаниОбщество

В Рязани спасли девочку, упавшую с седьмого этажа

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Рязанские врачи спасли девочку, выпавшую из окна седьмого этажа. Инцидент произошёл 26 июля. Полуторагодовалая девочка облокотилась ан москитную сетку и вместе с ней выпала из окна. Ситуацию спасло то, что девочка упала на козырёк подъезда и только потом на землю. Врачи констатировали множественные ушибы и переломы.

Как сообщает минздрав региона, сейчас жизни малышки уже ничего не угрожает. Врачи Рязанской ОДКБ провели инфузионную, кровеостанавливающую терапию, обезболивание. За неделю состояние малышки стабилизировалось. Сейчас она вместе с мамой находится в обычной палате.

Счастливый случай и профессионализм рязанских медиков помогли избежать трагедии. Однако рязанцем ещё раз стоит напомнить о необходимости установить специальные приспособления на окна и следить за детьми.

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